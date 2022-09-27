AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022-2023 belli oldu!

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022-2023 yayımlanan akademik takvimle belli oldu. AÖF kayıt yenileme işlemleri Ekim ayının ilk haftasında başlamış olacak. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak olup öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecekler. Öte yandan öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçmiş olmaları gerekiyor. Peki; AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte yanıtı.
AÖF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi açıköğretimde güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 3 - 17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı21- 22 Ocak 2023
Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023