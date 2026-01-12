AÖF sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 güz dönemi AÖF sınav yeri sorgulama ekranı

AÖF güz dönemi sınavlarına sayılı günler kala binlerce öğrenci sınav merkezlerini öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek oturumlar öncesinde AÖF sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi yayınlandı mı soruları, adayların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Giriş belgelerine 2026 AÖF sınav yeri sorgulama ekranı üzerinden ulaşılabiliyor.