Haberler Yaşam Haberleri AÖF sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 güz dönemi AÖF sınav yeri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:43

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav yerleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar öncesinde gözler, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi yayınlandı mı sorusuyla fakülteden yapılan açıklamalara çevrildi. İşte 2026 güz dönemi AÖF sınav yeri sorgulama ekranı.

AÖF güz dönemi sınavlarına sayılı günler kala binlerce öğrenci sınav merkezlerini öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek oturumlar öncesinde AÖF sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi yayınlandı mı soruları, adayların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Giriş belgelerine 2026 AÖF sınav yeri sorgulama ekranı üzerinden ulaşılabiliyor.

AÖF Sınav Yerleri Açıklandı Mı?

AÖF güz dönemi sınav giriş belgeleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi henüz bir duyuruda bulunmadı. Sınav yerlerinin bugün erişime açılması bekleniyor.

Belgeler yayımlandığında öğrenciler, AÖF'ün resmi sistemine giriş yaparak sınav merkezi ve salon bilgilerine ulaşabilecek. Açıklamanın ardından sınav giriş belgesi, online sistem üzerinden görüntülenebilecek ve çıktı alınabilecek.

AÖF Sınavları Ne Zaman?

AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

Akademik takvime göre yıl içindeki diğer sınav tarihleri de şöyle:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

