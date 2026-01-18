AÖF SORU VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları bu hafta sonu yapılıyor. Sınavların ardından öğrenciler, yaklaşık puanlarını hesaplayabilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. Bu nedenle üniversiteden gelecek resmi açıklamalar yakından izleniyor.Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak, nereden görüntülenecek?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına ait soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru paylaşmadı. Final oturumlarının tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama yapılması halinde, gelişmeler haberimizde yer alacak.
Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına Anadolu Mobil ve ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilirler.
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ