Haberler Yaşam Haberleri AÖF SORU VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.01.2026 13:26

Anadolu Üniversitesi AÖF kapsamında 2025-2026 güz dönemi final sınavları, 17–18 Ocak tarihlerinde uygulanıyor. Her ders için 20 sorunun yöneltildiği ve 30 dakika süre tanınan sınavların ardından öğrenciler, puanlarını tahmin edebilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.Peki, 2026 AÖF sınav soruları ve cevapları hangi tarihte yayımlanacak, nereden erişilecek?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları bu hafta sonu yapılıyor. Sınavların ardından öğrenciler, yaklaşık puanlarını hesaplayabilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. Bu nedenle üniversiteden gelecek resmi açıklamalar yakından izleniyor.Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak, nereden görüntülenecek?

AÖF SINAVLARI BU HAFTA!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına ait soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru paylaşmadı. Final oturumlarının tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama yapılması halinde, gelişmeler haberimizde yer alacak.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına Anadolu Mobil ve ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilirler.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

