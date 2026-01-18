AÖF SORU VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! Anadolu Üniversitesi AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları bu hafta sonu yapılıyor. Sınavların ardından öğrenciler, yaklaşık puanlarını hesaplayabilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. Bu nedenle üniversiteden gelecek resmi açıklamalar yakından izleniyor.Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak, nereden görüntülenecek?