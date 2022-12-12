AÖF soruları ve cevapları PDF İNDİR! 2022 Açıköğretim AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından adaylar sonuçlara ve sınav sorularına yönelik sorgulamalarını sürdürüyor. Güz dönemi ara sınav vize soruları ve cevap anahtarına göre tahmini puan hesaplama yapacak olanlar "2022 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şimdi ise AÖF soruları ve cevapları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasında.