AÖF soruları ve cevapları PDF İNDİR! 2022 Açıköğretim AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından adaylar sonuçlara ve sınav sorularına yönelik sorgulamalarını sürdürüyor. Güz dönemi ara sınav vize soruları ve cevap anahtarına göre tahmini puan hesaplama yapacak olanlar "2022 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şimdi ise AÖF soruları ve cevapları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasında.
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sorularının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi ara sınavları, 10 - 11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.
Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda öğrenciler için ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavda değerlendirme yapılırken her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplanacak.
2022-2023 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilektedir.
AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF vize sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, genellikle sınavın ardından 10-15 gün sonra açıklanıyor.
Bu kapsamda AÖF vize sınavı sonuçlarının Aralık ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.