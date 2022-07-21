AÖF taban puanları 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu

AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, tercihlerini bu yönde yapacak olan öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Tercihlerinde açıköğretim yazmak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim bölümleri için taban puanlarını, kontenjanları açıkladı. Tercihini Açıköğretim Fakültesinden yana kullananlar AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları araştırmalarına başladı. İşte, AÖF taban puanları 2022