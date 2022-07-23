AÖF taban puanları 2022 belli oldu! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'de eğitim görmek isteyen öğrenciler AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması sorgulaması yapıyor. ÖSYM tercih kılavuzunda 2022 AÖF taban puanları da yer aldı. 5 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih sürecinde bu kılavuz dikkate alınacak. İşte AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları