AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu? MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönemde katılım sağlayacakları sınavların tarihlerine odaklanmıştı. Beklenen açıklamanın gelmesinin ardından ise "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, açık lise sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınav tarihleri ve detaylar...
AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2022
MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.