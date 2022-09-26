Haberler Yaşam Haberleri AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu? MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 26.9.2022 11:43

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu? MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri için milyonların gözü MEB'e çevrildi. Bakanlık Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrencilere sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sınavların Aralık ayında belirlenen tarihlerde düzenleneceği öğrencilerin bilgisine sunulurken "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar...

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu? MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönemde katılım sağlayacakları sınavların tarihlerine odaklanmıştı. Beklenen açıklamanın gelmesinin ardından ise "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, açık lise sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınav tarihleri ve detaylar...

AÖL sınav tarihleri: Açık lise 3.dönem AÖL sınavları 2022 ne zaman yapılacak; sınavlar online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2022

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.

Sınav bu dönem de online olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi netlik kazandığında haberimizde olacak.

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AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu? MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi
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