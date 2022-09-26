AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu? MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönemde katılım sağlayacakları sınavların tarihlerine odaklanmıştı. Beklenen açıklamanın gelmesinin ardından ise "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, açık lise sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınav tarihleri ve detaylar...