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Giriş Tarihi: 22.3.2025 09:14

AÖL CEVAP ANAHTARI | AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda düzenleniyor. Her dersten 10 sorudan oluşan ve 100 dakika süren oturumların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. AÖL soruları ve cevap anahtarı için resmi açıklama beklenirken, öğrenciler sınav sorularının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki,  AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar...

AÖL CEVAP ANAHTARI | AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. dönem sınavları 22 - 23 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleşiyor. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler, çözdükleri soruların cevaplarını görmek için sabırsızlanıyor. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, AÖL sınav soruları ve cevap anahtarının sınavların bitmesinin ardından birkaç gün içinde MEB tarafından paylaşılması bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

Belirlenen takvim doğrultusunda; AÖL sınavlarının oturumları şu saatlerde gerçekleşecek:

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00' te ve

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacaktır.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının 26-27 Mart tarihlerinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.

SINAV SORULARINA VE CEVAP ANAHTARLARINA İTİRAZ

Sınav Sorularına ve Cevap Anahtarlarına İtiraz Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılır.

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AÖL CEVAP ANAHTARI | AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
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