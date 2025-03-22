AÖL CEVAP ANAHTARI | AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. dönem sınavları 22 - 23 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleşiyor. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler, çözdükleri soruların cevaplarını görmek için sabırsızlanıyor. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, AÖL sınav soruları ve cevap anahtarının sınavların bitmesinin ardından birkaç gün içinde MEB tarafından paylaşılması bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?