AÖL ek sınav ne zaman? 2022 2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav olacak mı, nasıl yapılacak?

AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, ''2022 Açık Lise AÖL ek sınav olacak mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl ve daha önceki dönemlerde yapılan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.