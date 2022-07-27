AÖL kayıt tarihleri son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde. Lise eğitimlerini açıköğretim üzerinden tamamlayacak olan vatandaşlar bu kapsamda belirlenen tarihlerde kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Hal böyleyken "2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte AÖL kayıt tarihleri ve açık lise öğrencilerinin bilmesi gereken tüm bu detaylar...
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).