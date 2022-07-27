AÖL kayıt tarihleri son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde. Lise eğitimlerini açıköğretim üzerinden tamamlayacak olan vatandaşlar bu kapsamda belirlenen tarihlerde kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Hal böyleyken "2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte AÖL kayıt tarihleri ve açık lise öğrencilerinin bilmesi gereken tüm bu detaylar...