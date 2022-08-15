Açık Lise AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler, AÖL kayıt tarihleri araştırması yapıyor. AÖL kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanacak olan Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile belli olacak. Bu noktada yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala ''AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? MEB Açık Lise AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler…

AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

2022-2023 AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.