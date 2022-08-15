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Giriş Tarihi: 15.8.2022 15:04

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2022: MEB Açık Lise AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar, kaç TL?

Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt tarihleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Liseyi açıktan okumak isteyen öğrenciler ile halihazırda açık lisede okuyanlar, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2022: MEB Açık Lise AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar, kaç TL?

Açık Lise AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler, AÖL kayıt tarihleri araştırması yapıyor. AÖL kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanacak olan Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile belli olacak. Bu noktada yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala ''AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? MEB Açık Lise AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler…

AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

2022-2023 AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;

Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

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AÖL KAYIT TARİHLERİ 2022: MEB Açık Lise AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar, kaç TL?
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