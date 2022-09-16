AÖL kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Açıktan liseyi bitirmek isteyenlerin ders seçimi ve kayıt yenileme işlemini tamamlaması şart koşuluyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB 2022 AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 – 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
AÖL sınavlarının online olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.
Bu dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerden dönem sınavına katılmak isteyenler kayıt yenileme işlemi yaptıracak.
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)