Haberler Yaşam Haberleri AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 08:02 Son Güncelleme: 17.4.2024 08:03

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 16-17 Mart tarihinde düzenlenen 2. Dönem Açık Öğretim Lise sınav sonuçları açıklanıyor. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak 3 oturum şeklinde gerçekleşen sınav için adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar!

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönem sonuçları bekleniyor . Sınava katılım sağlayan binlerce aday gözünü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine çevirdi. Peki, Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları açöıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri 16-17 Mart 2024 tarihlerinde AÖL sınavlarına girmişti. Sınav programı şu şekildeydi: 1. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı, 2. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00'da yapıldı ve 3. Oturum 17 Mart 2024 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirildi.

Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. MEB'in açıkladığı AÖL takvimine göre sınav sonuçları 17 Nisan günü açıklanacak.

AÖL SONUÇ SORGULAMA

Sınavların sonuçları 17 Nisan günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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