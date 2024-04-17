AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönem sonuçları bekleniyor . Sınava katılım sağlayan binlerce aday gözünü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine çevirdi. Peki, Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları açöıklandı mı, ne zaman açıklanacak?