AÖL SINAV TAKVİMİ (1. DÖNEM) | MEB ile AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında yapılacak. Yüz binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisi, dönem sınavlarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine dair güncel takvimi öğrenmek istiyor. Sınav hazırlıklarını programlamak isteyen adaylar, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.