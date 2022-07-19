AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, nasıl olacak?

AÖL sınavları için açık lise öğrencileri geri sayıma geçti. Açık lise 3.dönem sınavları ile ilgili tüm detaylar netlik kazandı. Yapılan açıklamaya göre; 2021-2022 3.Dönem sonu sınavları Temmuz ayında düzenlenecek. Peki AÖL sınav tarihleri 2022 hangi tarihte? MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, nasıl olacak?
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı, 3. dönem sınav takvimini öğrencilerle paylaştı. Bakanlıktan yapılan duyuruda sınavların 20 Temmuz tarihinde başlayacağı ve 29 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. Bakanlık yaptığı değişiklik ile sınavların online olarak internet üzerinden yapılması kararını aldı. Açık Lise öğrencileri belirtilen tarihlerde AÖK üzerinden sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınav değerlendirme işlemlerinde yanlış cevaplanan sorular doğru yanıtları etkilemiyor. Adayların sınav ekranında doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olarak belirlendi. 20 soru üzerinden en az 9 soruya doğru yanıt veren Açık Öğretim Lisesi öğrencisi dersi başarıyla tamamlamış sayılacak. Bakanlık 2021-2022 eğitim öğretim yılında ders geçme notunu 45 olarak belirledi.
Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.
Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.
Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.
Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.