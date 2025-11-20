Haberler Yaşam Haberleri AÖL SINAV TARİHLERİ 2025-2026 TAKVİMİ: Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 07:20

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. AÖL öğrencileri, 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçına denk geliyor? sorularını araştırıyor. Sınavların hangi okullarda gerçekleştirileceği ve belgelerin hangi tarihte erişime açılacağı da merak konusu.

AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında yapılacak. Yüz binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisi, dönem sınavlarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine dair güncel takvimi öğrenmek istiyor. Sınav hazırlıklarını programlamak isteyen adaylar, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

