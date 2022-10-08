AÖL sınav tarihleri 2022-2023 MEB ile netlik kazandı. Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos'ta başlamış olup 14 Ekim'de sona erecek. Bu noktada; "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve ayrıntılar.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimine göre;
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Sınavların tam başlama tarihi netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.
AÖL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
MEB'in sınav uygulama takvimine göre; AÖL 1. dönem sınavları online olarak gerçekleşecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ağustos 2022 ile 14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, işlemler 7 Ekim 2022 tarihinin mesai bitiminde sona erecektir.
Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 26 Eylül 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar;
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 10 Ekim 2022 tarihinden 14 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.
AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;
Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimizden dönem sınavına katılmak isteyenler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)