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Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:54 Son Güncelleme: 29.6.2022 10:55

AÖL sınav tarihleri ve MEB Açık Lise sınav takvimi 2022: 3.dönem AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınav tarihleri ve MEB Açık Lise sınav takvimi 2022: 3.dönem AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri, 3 .dönem sınavlarını olacak adaylar için gündeme geliyor. Dışardan liseyi bitirmek isteyen adaylar ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Şimdi ise gözler açık lise sınav tarihlerine çevrildi. Resmi açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları Temmuz ayında belirtilen saatlerde düzenlenecek. Peki MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? AÖL 3.dönem sınav tarihleri 2022

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri için Temmuz ayı işaret edildi. Söz konusu sınava katılım gösterecek olan adaylar ise "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kayıt işlemlerini başarı ile gerçekleştiren öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarına katılım sağlayacak. Peki AÖL sınavları ne ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve tüm bilgiler…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 3. Dönem Sınavı Temmuz ayında gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2022

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık lise sınavları online olarak uygulanacak.

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AÖL sınav tarihleri ve MEB Açık Lise sınav takvimi 2022: 3.dönem AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
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