AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022: MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi gün ve nasıl yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman, AÖL 3.dönem sınavı ne zaman, hangi gün ve kaç gün kaldı sorusuna binlerce öğrenci yanıt arıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, gözlerini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili gelecek açıklamalara çevirdi. Peki AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022 ne zaman? MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi gün ve nasıl yapılacak?
MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.
İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrenci, Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
En son yapılan sınavda yayımlanan açıklama şu şekildeydi:
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.
Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.
Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.
Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.