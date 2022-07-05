AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi? MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Ders seçimi ve kayıt işlemlerini yapanlar, 2022 AÖL 3. Dönem sınavlarına mart ayında katılım sağlayacaklar. Yayınlanan duyuruya göre AÖL sınavları AÖK sistemi üzerinden e-Sınav şeklinde düzenleneceği belirtilmişti. Peki MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, Temmuz ayının kaçında yapılacak? İşte bilgiler
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. Net tarihler kısa süre içerisinde duyurulacak..
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşti.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVLARI 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır."
MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Henüz MEB'den açık lise sınavın tarihi hakkında bir duyuru yayınlanmadı.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.