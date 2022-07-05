AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi? MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınav tarihleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Henüz MEB'den açık lise sınavın tarihi hakkında bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.