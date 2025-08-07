AÖL SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: MEB AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. MEB takvimine göre, sınav sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde meb.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor. Peki, MEB AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılı 3. dönem Açık Öğretim sınav sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sonuçlarını https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden,
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı resmi açıklamanın ardından, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sistem şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.