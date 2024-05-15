Aort kapağı TAVİ yöntemiyle değiştirildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ertaş, yeni nesil kalp kapağı uygulamasının Türkiye'ye ilk kez Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini ifade ederek, dünyaca ünlü İtalyan TAVİ operatörü Alfonso Selasi ile birlikte iki hastaya başarılı bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Kalpte dört tane önemli kapak olduğunu anımsatan Ertaş, "Bunlardan biri olan aort kapağı zamanla çeşitli sebeplerden dolayı daralıyor.Kalp sirküsü her atımında bütün kanı hayati organlara göndermek için aort kapağını kullanmaktadır" dedi. Prof. Dr. Ertaş, "Daha önce bu daralmanın tedavisi sadece cerrahiydi. Ama sonrası TAVİ yöntemi dediğimiz bir yöntem çıktı ve bu yöntem kalp anjiyosu gibi kasıktan ve kollardan girerek bu mevcut olan çürümüş olan kalp kapağını yeni biyolojik bir kapakla değiştirme işlemidir. Şimdi bu işlem gerçekten hastalar için konforlu ve hayat kurtarıcı bir işlemdir'' ifadelerini kullandı.