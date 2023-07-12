AOSB Teknik Bilimler MYO’dan 110 öğrenci mezun oldu

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya ise, yönetim olarak öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için ellerinden gelen çabayı harcadıklarını belirterek, "Bugün alacağınız diplomalarınızı mesleki gelişiminiz ve çabalarınızla süslerseniz bütün kapılar size açılacaktır. Hayatınızın bundan sonraki döneminde aldığınız eğitime uygun işlerde çalışarak, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanızı temenni ediyor, sizleri yetiştiren ailelerinizi ve öğretmenlerinizi kutluyorum" diye konuştu.

MYO Müdürü Prof. Dr. Nazım Aksaker da yüksekokuldaki eğitim modelinden söz ederek, uygulamaya ağırlık verdiklerini bildirdi. Prof. Dr. Aksaker, "Ayrıca iş dünyası ile yakın ilişkiler kurmak adına okulumuzda ya da işletmelerde bir araya geldik. Bu sayede öğrencilerimiz, sektörlerin gerçeklerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. OSB'deki istihdam sayımızı iki katına çıkardık. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerin önemli bir bölümü AOSB'de ya da başka illerdeki organize sanayi bölgelerinde kariyerlerine uygun istihdam imkanı buluyor, bu da bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.