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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:58 Son Güncelleme: 12.7.2023 10:42

AOSB Teknik Bilimler MYO’dan 110 öğrenci mezun oldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 2022-2023 Akademik Yılının 110 mezunu törenle diplomalarını aldı. Törende konuşan ÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, “Mezun olan öğrencilerimizin akademik yolculuklarını tamamlaması bir son değil yeni bir başlangıçtır. Bu zorlu yolculuk boyunca emekleriniz, azminiz ve kararlılığınızla başarı elde edip, diploma almaya hak kazandınız” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AOSB Teknik Bilimler MYO’dan 110 öğrenci mezun oldu

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya ise, yönetim olarak öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için ellerinden gelen çabayı harcadıklarını belirterek, "Bugün alacağınız diplomalarınızı mesleki gelişiminiz ve çabalarınızla süslerseniz bütün kapılar size açılacaktır. Hayatınızın bundan sonraki döneminde aldığınız eğitime uygun işlerde çalışarak, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanızı temenni ediyor, sizleri yetiştiren ailelerinizi ve öğretmenlerinizi kutluyorum" diye konuştu.

MYO Müdürü Prof. Dr. Nazım Aksaker da yüksekokuldaki eğitim modelinden söz ederek, uygulamaya ağırlık verdiklerini bildirdi. Prof. Dr. Aksaker, "Ayrıca iş dünyası ile yakın ilişkiler kurmak adına okulumuzda ya da işletmelerde bir araya geldik. Bu sayede öğrencilerimiz, sektörlerin gerçeklerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. OSB'deki istihdam sayımızı iki katına çıkardık. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerin önemli bir bölümü AOSB'de ya da başka illerdeki organize sanayi bölgelerinde kariyerlerine uygun istihdam imkanı buluyor, bu da bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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AOSB Teknik Bilimler MYO’dan 110 öğrenci mezun oldu
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