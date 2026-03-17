AOSB Türkiye’nin en güçlü üretim merkezi

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin altyapı kapasitesi, enerji gücü, çevre yatırımları ve devam eden projeleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bekir Sütcü, günlük 222 bin metreküp kullanma suyu arıtma tesisi kapasitesi, 324 megawatt üretim santral gücü ve genişleyen sanayi alanlarıyla AOSB'nin Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Bekir Sütcü, AOSB'nin sanayicilere birçok farklı alanda hizmet sunduğunu, bunların başında altyapı hizmetleri, enerji hizmetleri, çevre hizmetleri, itfaiye hizmetleri, imar ve ruhsat hizmetleri, enerji tedarik ve dağıtım faaliyetleri, proje destek hizmetleri, eğitim hizmetleri, AOSB Akademi faaliyetleri, beton santrali hizmetleri, vinç hizmetleri gibi çok sayıda hizmetin yer aldığını ifade etti.

AOSB'nin güçlü altyapısı, enerji yatırımları ve sanayicilere sunduğu kapsamlı hizmetlerle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden Sütcü, bölgenin hem Adana'nın hem de Türkiye'nin üretim gücünü artıran önemli bir sanayi merkezi olduğunu vurguladı. Başkan Bekir Sütcü, AOSB'yi daha da büyüterek sanayicilerinin rekabet gücünü artırmaya ve bölgenin üretim kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.