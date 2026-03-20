Apart odasında ölü bulundu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartta kalan Engin K.'dan (37) haber alamayan yakınları, sağlık ekipleri ve polisten yardım istedi. Aparta giden ekipler, Engin K.'nın öldüğünü belirledi. Yapılan kontrolde Engin K.'nın kimyasal bir maddeyle teması olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aparta sevk edilen AFAD ekipleri odada gaz ölçümü yaparken inceleme amacıyla numuneler aldı. Engin K.'nın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Alınan numuneler incelemeye gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.