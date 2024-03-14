Apikal Rezeksiyon Nedir? Dişe Apikal Rezeksiyon Hangi Durumlarda Yapılır ve Ne İşe Yarar?

Ağız içerisinde yer alan bakteriler, çürük olan dişler üzerinde yoğunlaşarak diş köküne kadar ulaşabilirler. Bu durum, diş kökünde iltihaplanma yaşanmasına neden olur. Bu gibi durumlarda dişe kanal tedavisi uygulanabilir. Yine de bazı durumlarda kanal tedavisi dişi kurtarmak için yeterli olmaz. Bu nedenle kök ucu ameliyatı gerekebilir. Burada apikal rezeksiyon devreye girer. Apikal rezeksiyon nedir, dişe apikal rezeksiyon hangi durumlarda yapılır ve ne işe yarar gibi soruların yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Apikal Rezeksiyon Nedir?

Apikal rezeksiyon, diş kökünde meydana gelen enfeksiyonlar için uygulanan cerrahi bir işlem olarak bilinir. Diş üzerindeki enfeksiyonun kanal tedavisi veya farklı diğer tedavilerle giderilemediği durumlarda apikal rezeksiyon uygulanır. Bu işlem, iltihabı iyileştirmek ve dişi korumak amacıyla kökün enfekte olmuş kısmı ve çevresindeki enfekte dokunun çıkarılmasıyla yapılır. Apikal rezeksiyon aynı zamanda kök ucu ameliyatı ve apisektomi adıyla da bilinir.

Dişe Apikal Rezeksiyon Hangi Durumlarda Yapılır?

Apikal rezeksiyon işleminin uygulanabilmesi için, uygulama öncesinde en az bir kez kanal tedavisi yapılmış olması gerekir. Yine de bazı durumlarda apikal rezeksiyon işlemine başvurulabilir. Apikal rezeksiyon gerektiren durumlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Diş köküne zarar vermiş olan yaralanmalarda,

• Anatomik olarak çene yapısının kanal tedavisine uygun olmadığı durumlarda,

• Sorunlu olan diş kökünün, diğer diş köklerini sıkıştırdığı durumlarda uygulanabilir.

Apikal Rezeksiyon Ne İşe Yarar?



Apikal rezeksiyon işlemi ile risk altındaki dişler kurtarılır ve potansiyel olarak ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur.