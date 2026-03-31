APP plaka sorunu çözüldü! İçişleri Bakanlığı düzenlemesi yolda...

Gazeteci Zafer Şahin, araç plakalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.
Şahin'in aktardığı bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle mevcut plakalara yönelik tartışmalara açıklık getirilecek. Buna göre, şoförler odaları tarafından basılan plakaların yazı karakterinin kalın ya da ince olması geçerliliğini etkilemeyecek.
DAMGA, KAREKOD VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ŞARTI
Vatandaşların plaka değişikliği yapmasına gerek olmayacağı belirtilirken, söz konusu plakaların damga, karekod ve güvenlik işaretlerini taşıması şartı aranacak. Bu koşulları sağlayan plakalar geçerli kabul edilecek ve herhangi bir ceza uygulanmayacak.
Öte yandan yönetmelik, şoförler odalarına da yeni yükümlülükler getiriyor. Buna göre, odaların plaka basımında kullandıkları kalıpların Ocak 2027'ye kadar yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerekecek. Belirlenen tarihe kadar düzenlemeye uyum sağlamayan odaların plaka basım yetkileri kısıtlanacak.
Ayrıca, kurallara aykırı basım yapılması durumunda sorumluluğun sürücülerde değil, plaka basımını gerçekleştiren şoförler odası yönetiminde olacağı ifade edildi. Bu kapsamda ilgili oda başkanları hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği bildirildi.