APP plaka sorunu çözüldü! İçişleri Bakanlığı düzenlemesi yolda...

DAMGA, KAREKOD VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ŞARTI

Vatandaşların plaka değişikliği yapmasına gerek olmayacağı belirtilirken, söz konusu plakaların damga, karekod ve güvenlik işaretlerini taşıması şartı aranacak. Bu koşulları sağlayan plakalar geçerli kabul edilecek ve herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Öte yandan yönetmelik, şoförler odalarına da yeni yükümlülükler getiriyor. Buna göre, odaların plaka basımında kullandıkları kalıpların Ocak 2027'ye kadar yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerekecek. Belirlenen tarihe kadar düzenlemeye uyum sağlamayan odaların plaka basım yetkileri kısıtlanacak.