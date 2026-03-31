APP plaka sorunu çözüldü! İçişleri Bakanlığı düzenlemesi yolda...

Giriş Tarihi: 31.03.2026 00:37 Son Güncelleme: 31.03.2026 00:47

Plaka değiştirme süreciyle ilgili gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. APP plaka değiştirme tarihine ilişkin yapılan son açıklamalarla birlikte sürecin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu oldu. Gazeteci Zafer Şahin, APP plakalara ilişkin yeni bir yönetmeliğin çıkarılacağını duyurarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme kapsamında Şoförler Odası’nın bastığı plakaların yazı karakterinin kalın ya da ince olmasının geçerliliği etkilemeyeceğini ve sürücülerin 140 bin TL ceza ödemeyeceğini bildirdi.

Gazeteci Zafer Şahin, araç plakalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.

Şahin'in aktardığı bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle mevcut plakalara yönelik tartışmalara açıklık getirilecek. Buna göre, şoförler odaları tarafından basılan plakaların yazı karakterinin kalın ya da ince olması geçerliliğini etkilemeyecek.

DAMGA, KAREKOD VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ŞARTI

Vatandaşların plaka değişikliği yapmasına gerek olmayacağı belirtilirken, söz konusu plakaların damga, karekod ve güvenlik işaretlerini taşıması şartı aranacak. Bu koşulları sağlayan plakalar geçerli kabul edilecek ve herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Öte yandan yönetmelik, şoförler odalarına da yeni yükümlülükler getiriyor. Buna göre, odaların plaka basımında kullandıkları kalıpların Ocak 2027'ye kadar yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerekecek. Belirlenen tarihe kadar düzenlemeye uyum sağlamayan odaların plaka basım yetkileri kısıtlanacak.

Ayrıca, kurallara aykırı basım yapılması durumunda sorumluluğun sürücülerde değil, plaka basımını gerçekleştiren şoförler odası yönetiminde olacağı ifade edildi. Bu kapsamda ilgili oda başkanları hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği bildirildi.

