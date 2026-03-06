APP plaka tartışmasına EGM’den net açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar hakkında ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı.

PLAKA KULLANIMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

EGM, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23'üncü maddesinde araçlarda plaka bulundurma zorunluluğu ve plaka kullanımına ilişkin kuralların açık şekilde düzenlendiğini hatırlattı. Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka bulundurmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bu uygulamanın yeni olmadığı ve 2016 yılından bu yana yürürlükte olduğu ifade edildi.

APP PLAKAYA AĞIR YAPTIRIM

Açıklamada, kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakaların ise farklı bir hukuki kapsamda değerlendirildiği belirtildi. Bu tür plakaların temel sorununun ölçü veya görünümden ziyade yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması olduğu vurgulandı. 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesine göre; üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan, yetkili kuruluşlar dışında basılan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediği ifade edildi. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde sürücüler hakkında: 140 bin lira idari para cezası, sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanabildiği bildirildi.

HAPİS CEZASI DA GÜNDEME GELEBİLİR

EGM açıklamasında ayrıca, söz konusu eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Resmi Belgede Sahtecilik" başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında değerlendirilebileceği ve bu durumda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlemlerin de uygulanabileceği kaydedildi. Fiilin tekrarlanması halinde cezaların kademeli olarak artabileceği ifade edildi.

AMAÇ TRAFİK GÜVENLİĞİ

Emniyet yetkilileri, plaka düzenlemelerinin amacının ceza kesmek değil trafik güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak olduğunu vurguladı. Araç tescil plakalarının trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşıdığı belirtildi. Standart dışı ve yetkisiz şekilde üretilmiş plakaların bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflattığı ve kamu güvenliğini olumsuz etkilediği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere uygun tescil plakalarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.