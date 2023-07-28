Ara Güler Müzesi Nerede? Ara Güler Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Türkiye'nin en eski foto muhabirlerinden biri olan Ara Güler, fotoğraf sanatının yanı sıra yazarlığıyla da beğenilere mazhar olmuş önemli bir kişiliktir. Ara Güler'in fotoğraf arşivini ve kendine dair bazı hatıralarını görmek isteyenler için Ara Güler Müzesi biçilmiş kaftan. Hem Ara Güler'in fotoğraflarını hem de başka sanat ürünlerinin sergiye çıktığı bu mekan yani Ara Güler Müzesi nerede, nasıl gidilir merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Ara Güler Müzesine dair aratılan pek çok bilgi içeriğimizde mevcut.

Ara Güler Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ara Güler Müzesi İstanbul ilinin Şişli semtinde yer alan Birahane Sokakta bulunmaktadır. Civarın diğer bir meşhur mekanlarından olan Tarihi Bomonti Bira Fabrikası binasında yer alan müze Avrupa Yakasının oldukça merkezi noktalarından birinde olduğu birçok ulaşım vasıtası ile gitmek mümkün. Vatandaşlar ister özel araçla ister toplu taşıma ile Ara Güler Müzesine kolaylıkla gidebilirler.

Toplu taşıma tercih eden bireyler; 48N, 46Ç, 54K, 30A, 66, 54Ç ve 66 numaralı belediye otobüsleri ve Osmanbey durağı seferli metrolarla Ara Güler Müzesine gidebilir. Müze pazartesi günleri hariç ziyaretçilere açıktır, hafta içleri ve cumartesi günü 10.00-18.00 pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında açıktır. Ara Güler Müzesine giriş ücretsizdir.

Ara Güler Müzesi Tarihi

Ülkemizin değerli fotoğraf sanatçılarından biri olan Ara Güler 16 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fotoğraf sanatının yanı sıra yazarlık ve foto muhabirliği yapmış olan bu önemli zat ülkemizi uluslararası mecralarda modern fotoğrafçılık alanında temsil etmiştir. Çektiği birçok fotoğraf ödüller almış, bu alana ilgi duyan bireylere ilham olmuştur. Kendisinin 90. yaş gününde kendi ismini verdiği Ara Güler Müzesini açmıştır. Müzede sanatçıya ait eserler, notlar, hatıralar, kitaplar ve çektiği fotoğraflar sergilenmektedir.