Ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde 2. ara tatil ne zaman, olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, veliler ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ara tatil konusuna değindi. 2019 yılı itibariyle MEB tarafından uygulamaya geçilen ara tatil düzenlemesi belirlenen tarihlerde hafta sonuyla birlikte 7 gün olmak üzere uygulanıyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaldırılacak mı? İşte, Bakan Tekin'in açıklamaları!