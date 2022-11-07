Haberler Yaşam Haberleri Ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 7.11.2022 15:53

Ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi

İlk ara tatil için geri sayım başladı. Kasım ayında gerçekleşecek okullarda ilk ara öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek sorusu gündemden düşmüyor. 2022-2023 MEB takvimi ile belirlenen süreçte yeni eğitim öğretim yılında ilk tatillerini alacak öğrenciler araştırıyor: Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Yarıyıl tatili öncesinde derslere ara verilecek. İşte, ara tatil takvimi…

Ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi

Kasım ara tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB takvimi ile belirlenen süreçte yarıyıl tatili öncesinde derslere ara verecek öğrenciler ara tatil ne zaman, kaç gün, bu hafta mı, hangi gün sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile belirlenen tarihler öğrenci, öğretmen ve veliler ile paylaşıldı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek, hangi güne denk geliyor? İşte, yanıtlar…

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül'de başlayan birinci dönem, ara tatil kapsamında 1 haftalık araya gidecek. Ara tatilin hangi günlere denk geleceği açıklanan takvim ile birlikte belli oldu. Okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.

Ara tatil sebebiyle öğrencilere karne ve başarı belgesi verilmiyor. Öğrencilerin ders notlarını ve ortalamalarını içeren başarı belgeleri yarıyıl tatili ve yaz tatili öncesinde verilmektedir.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili, 11 Eylül Cuma günü çalan son ders zilinin ardından başlayacak. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıı yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek

MEB 2022-2023 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022

15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

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Ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi
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