Ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi

Kasım ara tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB takvimi ile belirlenen süreçte yarıyıl tatili öncesinde derslere ara verecek öğrenciler ara tatil ne zaman, kaç gün, bu hafta mı, hangi gün sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile belirlenen tarihler öğrenci, öğretmen ve veliler ile paylaşıldı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek, hangi güne denk geliyor? İşte, yanıtlar…