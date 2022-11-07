Ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatili kaç gün, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi

Kasım ara tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB takvimi ile belirlenen süreçte yarıyıl tatili öncesinde derslere ara verecek öğrenciler ara tatil ne zaman, kaç gün, bu hafta mı, hangi gün sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile belirlenen tarihler öğrenci, öğretmen ve veliler ile paylaşıldı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek, hangi güne denk geliyor? İşte, yanıtlar…
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül'de başlayan birinci dönem, ara tatil kapsamında 1 haftalık araya gidecek. Ara tatilin hangi günlere denk geleceği açıklanan takvim ile birlikte belli oldu. Okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili, 11 Eylül Cuma günü çalan son ders zilinin ardından başlayacak. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıı yerden devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek
MEB 2022-2023 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022
15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023
Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023