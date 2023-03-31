Okullarda 2. Ara tatil ne zaman 2023? MEB açıklaması ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı?

Ara tatil ne zaman sorusu öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Deprem bölgesinde de okulların açılmasıyla birlikte 81 ilde dersler başladı. Derslere dönen öğrenciler 2. Ara tatil tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Mahmut Özer açıklaması ile tatilin iptal olup olmayacağına dair karışıklığa son noktayı koydu. Peki, 2023 MEB takvimi ile Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı? İşte, detaylar…