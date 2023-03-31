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Giriş Tarihi: 31.3.2023 10:00 Son Güncelleme: 31.3.2023 10:00

Okullarda 2. Ara tatil ne zaman 2023? MEB açıklaması ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre belirlenen ara tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Deprem felaketi sebebiyle tatilin iptal olacağına dair ortaya çıkan iddialar Bakan Mahmut Özer tarafından yanıtlandı. Bu yıl Ramazan bayramı tarihlerine denk gelen 2. Ara tatil ne zaman sorusu yanıt arıyor. MEB açıklaması ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için karar verildi. Peki, 2023 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı iptal mi? İşte, tüm merak edilenler…

Okullarda 2. Ara tatil ne zaman 2023? MEB açıklaması ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı?

Ara tatil ne zaman sorusu öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Deprem bölgesinde de okulların açılmasıyla birlikte 81 ilde dersler başladı. Derslere dönen öğrenciler 2. Ara tatil tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Mahmut Özer açıklaması ile tatilin iptal olup olmayacağına dair karışıklığa son noktayı koydu. Peki, 2023 MEB takvimi ile Nisan ara tatil ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı? İşte, detaylar…

NİSAN ARA TATİL AYNI TARİHTEE GERÇEKLEŞECEK

MEB takvimine göre Nisan ayında gerçekleşen ara tatilin iptal olacağı yönündeki söylemler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarafından yanıtlandı.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

Buna göre tatil beklendiği gibi Nisan ayında yapılacak. Öğretmenler de tatilde idari izinli sayılacak.

YARIYIL, ARA, YAZ TATİLİ TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Okullarda 2. Ara tatil ne zaman 2023? MEB açıklaması ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı?
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