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Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:49 Son Güncelleme: 10.10.2022 11:49

Ara tatil ne zaman, okulların tatil olmasına kaç gün kaldı? MEB 2022 - 2023 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün olacak?

Okullar eylül ayında açıldı ve şimdiden birçok öğrenci ilk ara tatil ne zaman, yarıyıl tatiline kaç gün kaldı sorularına yanıt arıyor. 2022 – 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman tatil sorusuna cevap aranıyor. Ebeveynler de ara tatil ne zaman 2022 aratmasını, çocuklarıyla tatil yapmak için araştırıyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman, ara tatile kaç gün kaldı? İşte detaylar…

Ara tatil ne zaman, okulların tatil olmasına kaç gün kaldı? MEB 2022 - 2023 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün olacak?

Ara tatil ne zaman sorusu, okulların yaklaşık 1 aydır açık olmasıyla birlikte öğrenci ve ebeveynlerinin merakla cevabını aradığı soruların başında geliyor. Ara tatile kaç gün kaldı, ilk ara tatil ne zaman soruları derslerden yorulmul öğrenciler tarafından sıklıkla sorulmakta. İşte MEB ile detaylar

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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Ara tatil ne zaman, okulların tatil olmasına kaç gün kaldı? MEB 2022 - 2023 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün olacak?
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