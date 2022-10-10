Ara tatil ne zaman, okulların tatil olmasına kaç gün kaldı? MEB 2022 - 2023 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün olacak?

Ara tatil ne zaman sorusu, okulların yaklaşık 1 aydır açık olmasıyla birlikte öğrenci ve ebeveynlerinin merakla cevabını aradığı soruların başında geliyor. Ara tatile kaç gün kaldı, ilk ara tatil ne zaman soruları derslerden yorulmul öğrenciler tarafından sıklıkla sorulmakta. İşte MEB ile detaylar
ARA TATİL NE ZAMAN?
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.
2022-2023 TAKVİMİ
Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023
Yaz tatili: 16 Haziran 2023
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)