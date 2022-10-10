Ara tatil ne zaman, okulların tatil olmasına kaç gün kaldı? MEB 2022 - 2023 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün olacak?

Ara tatil ne zaman sorusu, okulların yaklaşık 1 aydır açık olmasıyla birlikte öğrenci ve ebeveynlerinin merakla cevabını aradığı soruların başında geliyor. Ara tatile kaç gün kaldı, ilk ara tatil ne zaman soruları derslerden yorulmul öğrenciler tarafından sıklıkla sorulmakta. İşte MEB ile detaylar