Haberler Yaşam Haberleri ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile Kasım tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte tarihler
Giriş Tarihi: 29.9.2025 11:01

ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile Kasım tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte tarihler

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan programa göre öğrenciler, yıl boyunca bir yarıyıl tatili ve iki ara tatil yapacak. Özellikle Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil, hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihler arasında olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile Kasım tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte tarihler

2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken, öğrenciler ve veliler bir sonraki molayı merakla bekliyor. Ders yoğunluğu arasında verilen ara tatiller, hem dinlenmek hem de yenilenmek için önemli fırsatlar sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl da eğitim sürecinde iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulanacak. Peki, Kasım 2025 ara tatili hangi tarihlerde olacak ve okullar ne zaman tatil yapacak? İşte detaylar…


2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler için planlanan tatiller belli oldu. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayarak 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu süre zarfında yeni döneme hazırlanmak için fırsat bulacak

2. ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu süre boyunca dinlenerek ikinci döneme enerjik bir şekilde geri dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025 - 2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile Kasım tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte tarihler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz