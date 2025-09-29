ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile Kasım tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte tarihler

2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken, öğrenciler ve veliler bir sonraki molayı merakla bekliyor. Ders yoğunluğu arasında verilen ara tatiller, hem dinlenmek hem de yenilenmek için önemli fırsatlar sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl da eğitim sürecinde iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulanacak. Peki, Kasım 2025 ara tatili hangi tarihlerde olacak ve okullar ne zaman tatil yapacak? İşte detaylar…
2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİ
2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler için planlanan tatiller belli oldu. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayarak 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu süre zarfında yeni döneme hazırlanmak için fırsat bulacak