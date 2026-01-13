ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonunun kapanmasına kaç gün kaldı?

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Futbolseverler ise kış transfer döneminin bitiş tarihini merakla takip ediyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar;
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.