Haberler Yaşam Haberleri ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonunun kapanmasına kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:31

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonunun kapanmasına kaç gün kaldı?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Futbolseverler ise kış transfer döneminin ne zaman sona ereceğini yakından takip ediyor. İşte 2025-2026 Süper Lig ara transfer sezonunun kapanış tarihi

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonunun kapanmasına kaç gün kaldı?
  • ABONE OL

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Futbolseverler ise kış transfer döneminin bitiş tarihini merakla takip ediyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar;

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025-2026 Süper Lig transfer sezonunun kapanmasına kaç gün kaldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz