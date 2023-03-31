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Giriş Tarihi: 31.3.2023 10:03 Son Güncelleme: 31.3.2023 10:03

Araba Cam Çizik Giderici Yöntemler - Araç Cam Çizik Giderme Nasıl Yapılır?

Araba cam çizik giderici yöntemler konusu, özellikle günümüzde oldukça önemli bir mesele. Canlı ve net bir görüntü ile araba kullanımı amaçlayan kişiler, araç çizik giderici olan türlü materyalleri araştırıyor. Araba cam çizik giderici yöntemler ise tüm bu sebeplerden ötürü araç sahiplerinin ilgisini çekmekte…

Araba Cam Çizik Giderici Yöntemler - Araç Cam Çizik Giderme Nasıl Yapılır?

Araba cam çizik giderici yöntemler hakkında çeşitli öneriler ve tavsiyeler bulunmaktadır. Cam çizikleri nasıl giderilir sorusunu soran kişiler, aldıkları cevaplar sayesinde leke biçiminde çeşitli cam çiziklerinden kurtulabiliyor. Dilerseniz, oto cam çizik giderme nasıl yapılır, birlikte öğrenelim…

Araba Cam Çizik Giderici Yöntemler

Bir arabanın camında oluşabilecek çizikler, çeşitli cam çiziği giderici yöntemleriyle birlikte ortadan kaldırılabilmektedir. Bu yöntemler ise oldukça çeşitlidir ve kullanım alanları yaygındır. Araba camında oluşan çizikleri gidermek için şu yöntemler kullanılabilmektedir;

  • Tırnak cilası; çizik olan cam bölgesine sürülerek 1 saat bekletilmelidir. Ardından bir adet mikro fiber bez üzerine aseton dökülerek cila detaylıca temizlenmelidir.
  • Diş macunu; bir bez yardımı ile çizik olan bölgeye dairesel biçimde sürülmeli ve silinmelidir. Bunun ardından ise temiz ve nemli bir bez aracılığıyla tekrar silinmelidir.
  • Karbonat; bir bardak su ve bir tatlı kaşığı karbonat yardımıyla çizik olan bölge silinmelidir.
  • Metal cilası; birkaç damladan fazla sürülmemesi şartı ile metal cilası mikro fiber bezle birlikte çizik olan bölgeye dairesel hareketlerle uygulanmalıdır. Ayrıca bu işlem ardından ellerinizi mutlaka yıkayınız.

Araç Cam Çizik Giderme Nasıl Yapılır?

Kolaylıkla ve pratik bir şekilde çizik giderme işlemlerinin yanı sıra, özellikle otomobillerin ön camlarında görülebilen büyük ölçekli çiziklerin giderilmesi için farklı ve çeşitli öneriler ile yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler arasında; içerisinde parlatma bileşiği barındıran çeşitli otomobil parça ürünlerinin kullanımı, diş macunu kullanımı, polisaj makinesi kullanımı, ön cam tamir takımı kullanımı, mühür ve şeffaf oje kullanımı ve profesyonel cam çiziği onarım uygulaması tercih edilebilmektedir. Araç cam çiziği giderme uygulaması ise yöntemlerine göre şekillenebilmektedir. Ayrıca diş macunu, tırnak cilası, metal cilası ve karbonat gibi materyaller ile gerçekleştirilebilen uygulamalarda bez yardımı ile çizikli olan cam üzerinde dairesel hareketlerle temizleme işlemi gerçekleştirilmelidir.

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Araba Cam Çizik Giderici Yöntemler - Araç Cam Çizik Giderme Nasıl Yapılır?
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