Araba Lastiği Nasıl Değiştirilir? Lastik Yönü Nasıl Anlaşılır, Ön Arka Sağ Sol Fark Eder Mi?

Araç kullanırken güvenliğin sağlanması sadece hızın doğru ayarlanması ve trafik kurallarına uyulmasıyla gerçekleştirilemez. Aracın güvenli sürüşe uygun olması da son derece önemlidir. Bunun için ise aracın bakımlarının yapılması ve özellikle tekerleklerin sağlam olması gerekir. Bu nedenle araba lastiklerinin düzenli olarak değiştirilmesi önemlidir. Bu da araba lastiği nasıl değiştirilir ve lastik yönü nasıl anlaşılır, ön arka sağ sol fark eder mi sorularını getirir.

Araba Lastiği Nasıl Değiştirilir?

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının büyük bir kısmı, teknik ihmallerden ve yetersiz bakım uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Aracın mekanik olarak bakımlı olması, fren sistemlerinin kontrolü kadar lastiklerinin de sağlam ve doğru şekilde monte edilmiş olması, sürüş güvenliği için elzemdir. Bu kapsamda, sürücülerin belirli periyotlarda lastik kontrollerini yaptırmaları ve gerekli durumlarda lastiklerini değiştirmeleri gerekmektedir. Ancak pek çok sürücü araç lastiklerinin nasıl değiştirildiğini ve lastiklerin yönünü bilmez. Oysa acil durumlarda araba tekerleklerinin şoför ya da yolcular tarafından değiştirilmesi gerekebilir.

Araba lastiği değiştirmek için öncelikle güvenli ve düz bir zemin bulunmalıdır. Araç el frenine alınmalı ve vites boş konumda bırakılmalıdır. Sonrasında olası bir kazayı önlemek adına yola reflektör konulmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Aşağıda lastik değişimi adım adım açıklanmıştır:

Bijon Somunlarını Gevşetme: Kriko ile aracın kaldırılmasından önce, bijon anahtarı yardımıyla lastiği sabitleyen bijonlar yani vidalar hafifçe gevşetilmelidir. Aracı Krikoyla Kaldırma: Kriko aracın üretici tarafından belirlenen kaldırma noktalarına yerleştirilerek araç kaldırılır. Lastiği Çıkarma: Bijonlar tamamen sökülerek eski lastik dikkatlice çıkarılır. Yeni Lastiği Takma: Yeni lastik yerine yerleştirilir ve bijonlar el ile sıkılır. Aracı İndirme ve Bijonları Sıkma: Araç indirildikten sonra bijonlar çapraz şekilde sıkılarak sabitlenir.

Lastik değişimi sırasında jantın ve lastiğin zarar görmemesi için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca lastik hava basıncının uygun seviyede olduğundan da emin olunmalıdır.

Lastik Yönü Nasıl Anlaşılır, Ön Arka Sağ Sol Fark Eder Mi?

Lastiklerin yönü, özellikle yönlü desenli lastiklerde hayati bir öneme sahiptir. Yönlü lastiklerin üzerinde genellikle "Rotation" yazar ya da bir ok işareti yer alır. Bu ok lastiğin dönmesi gereken yönü göstermektedir. Eğer bu yönde monte edilmezse, lastik yolda tutunma performansını kaybeder, su tahliyesi düzgün gerçekleşmez ve fren mesafesi uzar.

Asimetrik lastiklerde ise iç ve dış yönler bellidir. Bu tür lastiklerde "Inside" yani iç taraf ve "Outside" yani dış taraf ibareleri bulunur. Latikler monte edilirken bu ibarelere dikkat edilmelidir.

Ön, arka, sağ ve sol lastikler arasında da fark olabilir. Özellikle düzenli rotasyon yapılmayan araçlarda lastikler farklı şekillerde aşınabilir. Ayrıca bazı araç üreticileri ön ve arka lastikler için farklı ebat ve basınç değerleri önerebilir. Bu nedenle lastikler takılırken sadece yön değil yerleşim konumu da dikkate alınmalıdır.

Doğru yerleştirilmiş lastikler sürüş sırasında dengeyi korur, yakıt verimliliğini artırır ve lastik ömrünü uzatır. Yanlış takılan lastikler ise sürüş konforunu düşürür, araç kontrolünü zorlaştırır ve güvenlik riskini artırır.