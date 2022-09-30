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Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:52 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:52

Araba Marş Basmıyor, Neden Olabilir? Akü Sağlam, Işıkları Yanıyor Ama Marş Basmıyor Ne Yapmalıyım?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren sorulardan biri, marş basmıyor neden olabilir sorusudur. Özellikle, ikinci el araçlarda görülen bir problemdir. Arabanın ışıkları yanıyor marş basmıyor sorununun, düzenli bakım yaptırılmayan durumlarda ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Akü sağlam ama marş basmıyor sebebi nedir sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilir. Marş motorunun arızalı olduğu nasıl anlaşılır sorusunun cevabı yazımızda…

Araba Marş Basmıyor, Neden Olabilir? Akü Sağlam, Işıkları Yanıyor Ama Marş Basmıyor Ne Yapmalıyım?

Niye marş basmıyor diyenlerın, bunun temel nedeninin marş sisteminde meydana gelen arızadan kaynaklandığını bilmelidir. Motorlu taşıt kullanıcıları, arabanın ışıkları yanıyor marş basmıyor sorusuna cevap arıyor olabilir. Marş aracı çalıştırmak açısından önemlidir. Bu yüzden, akü sağlam ama marş basmıyor sebebi nedir sorusunun cevabını öğrenmek gerekir. İşte marş motorunun arızalı olduğu nasıl anlaşılır sorusuna dair detaylar…

Araba Marş Basmıyor Neden Olabilir?

Marş motoru, sisteminin en önemli parçalarından biridir. Motorun çalışması için, önce küçük bir kıvılcım gerekir. Marş motoru aracı çalıştırmak için hayati öneme sahiptir. Erken aşınmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Marş motoru sadece, bağlantı kesildiğinde ve motor durduğunda çalıştırılmalıdır. Ayrıca, marş motorunu aşırı zorlamamanız gerekir. Motor çalışıyorsa, anahtarı doğrudan bırakmalısınız.

Marşın basmamasının birden fazla nedeni olabilir. Araba farlarının bütün gece yanması, kontakta anahtarın unutulması vb. gibi bu nedenler aracın çalışmasını engelleyebilir. Gerçekten de, akü boşalmış olabilir ve bu nedenle aracı çalıştırmak için gerekli enerji sağlanamayabilir. Bazense, değiştirilmesi gereken yıpranmış bataryadan dolayı olabilir. Bobinde meydana gelen bir sorun da marşın çalışmasını engelleyebilir. Marş motorunun parçalarından olan bilya, kolektör ve dişlilerdeki arıza çalışmamasına neden olabilir. Marş dinamosunun kömürünün bitmesi ise bir diğer nedendir.

Arabanın Marşı Basmıyor Ne Yapmalıyım?

Aşağıda marşın basmadığı durumlarda yapılması gerekenler verilmiştir.

  • Öncelikle akü kontrol edilmelidir. Şarj dinamosunda meydana gelen bir sorun akünün dolmasına engel olur. Akü biterse, marş basmaz.
  • Normal bir seviyede olan akü, marş dinamosunda bir sorun meydana getirmiş olabilir. Böyle bir durumda araç hemen servise götürülmelidir. Fakat, marş dinamosuna hafifçe bir sopa yardımıyla vurmak sıkışıklığın giderilmesini anlık olarak sağlar.

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Araba Marş Basmıyor, Neden Olabilir? Akü Sağlam, Işıkları Yanıyor Ama Marş Basmıyor Ne Yapmalıyım?
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