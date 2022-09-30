Araba Neden Hararet Yapar? Araba Hararet Göstergesi Kaç Olmalı, Ne Zaman Tehlikeli?

Aktif araç kullananların cevabını aradığı soruların en başında, araba neden hararet yapar sorusu gelir. Arabaların hararet yapmasının birden fazla nedeni olabilir. Sebebi, doğru çözümü bulmak açısından önemlidir. Bu yüzden, araba harareti neden yükselir diye bir araştırma yapmak iyi olabilir. Daha çok yaz aylarında görülür ve tehlikeli olabilir. Araba hararet yaparsa ne olur ve nasıl anlaşılır sorusuna yanıt aranmalıdır. İşte araba hararet göstergesi hakkında bilinmesi gerekenler…

Araba Neden Hararet Yapar?

Aracın motorunun aşırı ısınması can sıkıcı mekanik sorunlara yol açabilir. Bu durum genellikle yaz aylarında ortaya çıkar. Her türlü ciddi sorundan kaçınmak için gecikmeden onarım yapmak hayati öneme sahiptir. Aşağıda bir arabanın neden hararet yapabileceğine dair detaylar verilmiştir.

Antifrizin (soğutma sıvısı) bitmeye yakın olması veya bitmesi

Soğutma sisteminin arızalanması veya meydana gelen sızıntı

Termostatın hasara uğraması

Contanın yanması

Hararet sisteminde ortaya çıkan arızalar sonucu, fanların çalışmayı durdurması

Soğutma fanlarında oluşan arızalar

Vantilatör kayışında yaşanan kopmalar

Motoru soğuk tutmaya yarayan devirdaim pompasının arızlanması

Radyatör peteklerinde meydana gelen tıkanmalar

Aşırı süratli gitmekten ve sürücü hatalarından kaynaklanan arızalar



Araba Hararet Yapınca Ne Yapılmalıdır?

Aracınızın motoru aşırı ısınırsa, soğutma sıvısı kaynarsa kesinlikle durmalı ve ısıtıcıyı açmalısınız. Yolun kenarında en az yarım saat boyunca yolcu kısmını ısıtmak ve motorun sıcaklığının düşmesini beklemek kısa vadede iyi bir fikirdir. Yeteri kadar bekledikten sonra ısıyı kontrol etmelisiniz. Su sıcaklığını ölçen termometre bu anlamda işe yarardır. Böylece, motora zarar vermeden en yakın servis istasyonuna ulaşabilirsiniz. Aksi halde, onarım çok daha pahalıya mal olabilir. Verimli olmayan ve düşük kaliteli otomobillerde kullanılan basit gösterge ışığı, genellikle çok geç olduğunda yanar. Bu, ciddi bir soğutma sorununun olduğunun da işaretidir. Aracın gösterge paneli en fazla 90 olmalıdır. Eğer geçmeye başlıyor ise aracın fazla ısındığının işaretidir ve tehlike sinyali verir.