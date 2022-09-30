Haberler Yaşam Haberleri Araba Neden Hararet Yapar? Araba Hararet Göstergesi Kaç Olmalı, Ne Zaman Tehlikeli?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:16 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:20

Araba Neden Hararet Yapar? Araba Hararet Göstergesi Kaç Olmalı, Ne Zaman Tehlikeli?

Araba neden hararet yapar sorusu, özel araç sahiplerini ve mesleği şoförlük olanları yakından ilgilendiren bir sorudur. Olası bir kazaya mahal vermemek için araba hararet yaparsa ne olur ve nasıl anlaşılır sorusuna cevap aramak önemlidir. Sadece arabalarda değil, diğer motorlu taşıtlarda da görülen bir sorundur. Bu yüzden, arabanın harareti neden yükselir sorusu sıklıkla araştırılır. Araba hararet göstergesi ile ilgili detaylar yazımızda…

Araba Neden Hararet Yapar? Araba Hararet Göstergesi Kaç Olmalı, Ne Zaman Tehlikeli?

Aktif araç kullananların cevabını aradığı soruların en başında, araba neden hararet yapar sorusu gelir. Arabaların hararet yapmasının birden fazla nedeni olabilir. Sebebi, doğru çözümü bulmak açısından önemlidir. Bu yüzden, araba harareti neden yükselir diye bir araştırma yapmak iyi olabilir. Daha çok yaz aylarında görülür ve tehlikeli olabilir. Araba hararet yaparsa ne olur ve nasıl anlaşılır sorusuna yanıt aranmalıdır. İşte araba hararet göstergesi hakkında bilinmesi gerekenler…

Araba Neden Hararet Yapar?

Aracın motorunun aşırı ısınması can sıkıcı mekanik sorunlara yol açabilir. Bu durum genellikle yaz aylarında ortaya çıkar. Her türlü ciddi sorundan kaçınmak için gecikmeden onarım yapmak hayati öneme sahiptir. Aşağıda bir arabanın neden hararet yapabileceğine dair detaylar verilmiştir.

  • Antifrizin (soğutma sıvısı) bitmeye yakın olması veya bitmesi
  • Soğutma sisteminin arızalanması veya meydana gelen sızıntı
  • Termostatın hasara uğraması
  • Contanın yanması
  • Hararet sisteminde ortaya çıkan arızalar sonucu, fanların çalışmayı durdurması
  • Soğutma fanlarında oluşan arızalar
  • Vantilatör kayışında yaşanan kopmalar
  • Motoru soğuk tutmaya yarayan devirdaim pompasının arızlanması
  • Radyatör peteklerinde meydana gelen tıkanmalar
  • Aşırı süratli gitmekten ve sürücü hatalarından kaynaklanan arızalar

Araba Hararet Yapınca Ne Yapılmalıdır?

Aracınızın motoru aşırı ısınırsa, soğutma sıvısı kaynarsa kesinlikle durmalı ve ısıtıcıyı açmalısınız. Yolun kenarında en az yarım saat boyunca yolcu kısmını ısıtmak ve motorun sıcaklığının düşmesini beklemek kısa vadede iyi bir fikirdir. Yeteri kadar bekledikten sonra ısıyı kontrol etmelisiniz. Su sıcaklığını ölçen termometre bu anlamda işe yarardır. Böylece, motora zarar vermeden en yakın servis istasyonuna ulaşabilirsiniz. Aksi halde, onarım çok daha pahalıya mal olabilir. Verimli olmayan ve düşük kaliteli otomobillerde kullanılan basit gösterge ışığı, genellikle çok geç olduğunda yanar. Bu, ciddi bir soğutma sorununun olduğunun da işaretidir. Aracın gösterge paneli en fazla 90 olmalıdır. Eğer geçmeye başlıyor ise aracın fazla ısındığının işaretidir ve tehlike sinyali verir.

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Araba Neden Hararet Yapar? Araba Hararet Göstergesi Kaç Olmalı, Ne Zaman Tehlikeli?
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