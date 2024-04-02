Araba tutmasına doğal çözüm! Mide bulantısını anında kesiyor...

Bu nedenle uzun bir yolculukta mide bulantısı kaçınılmaz gibi görünse de yan etkileri azaltmak, hatta tamamen önlemek için atabileceğimiz adımlar var.
Bir sağlık uzmanı, araba tutmasını hızla ortadan kaldırmak için bazı basit yöntemler ortaya çıkardı.
Eczacı Abbas Kanani, tam da bu nedenle en önemli dört ipucunu paylaştı.
ARABADA YEMEK YEMEKTEN KAÇININ
Uzun bir yolculuk planlıyorsanız, arabaya servis yemeğiyle başlamak kulağa harika gelebilir, ancak uzun vadede sorunlara neden olabilir. Abbas şöyle açıkladı: "Seyahate çıkmadan önce ağır bir yemek yemek mide aktivitesinin ve sindirimin artmasına neden olabilir."
"Bu artan aktivite, midenizi daha hassas hale getirebilir ve seyahat sırasında mide bulantısı veya rahatsızlık yaşamaya yatkın hale getirebilir. Sindirimden kaynaklanan mide hareketi ile taşıtın hareketinin birleşimi hastalık hissini yoğunlaştırabilir.
"Ayrıca, hareket halindeyken mideniz hala büyük bir yemeği işliyorsa bu, dolgunluk, şişkinlik ve rahatsızlık hissine katkıda bulunabilir. Bunun yerine hafif, kolay sindirilebilen yemekleri veya atıştırmalıkları tercih edin."
DOĞAL İLAÇLAR
Yola çıkmadan önce biraz mideniz bulanıyorsa, bazı doğal ilaçlar midenizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Abbas, "Zencefil mide bulantısı ve seyahat bulantısı için doğal bir ilaç olarak etkili olabilir" dedi.
"Bilimsel araştırmalar, zencefil ve bileşiklerinin sindirim duyarlılığını artırabildiğini ve mide boşalmasını hızlandırarak mide bulantısını azaltabileceğini buldu."
"Sindirime ve tükürük akışına yardımcı oluyor ve antiinflamatuar özellikleri aynı zamanda vücudunuzu sakinleştirmek ve mide bulantısını azaltmak için kan basıncını düzenleyen hormonların salınmasını da destekliyor."
"Zencefil çayı, zencefil şekerleri ve hatta zencefil kapsülleri gibi çeşitli formlarda zencefil tüketebilirsiniz." Zencefilin tadını sevmiyorsanız nane potansiyel bir alternatiftir.
Abbas şöyle devam etti: "Nane, mide kasları üzerinde sakinleştirici etkisi olan ve seyahat rahatsızlığından kaynaklanan mide bulantısı ve kusma hissini azaltmaya yardımcı olabilecek mentol gibi bileşikler içerir."
"Seyahat bulantısı semptomlarını hafifletmek için nane çayı içmeyi veya nane şekeri tüketmeyi deneyebilirsiniz."
CİHAZLARA BAKMAKTAN KAÇININ
Uzun bir yolculukta yolcuysanız biraz eğlenceli şeyler izlemek istemeniz anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, ister bir kitap alıyor olun ister sosyal medyada geziniyor olun, aşağı bakmak seyahat bulantısı hissini artırabilir.
Abbas şunları söyledi: "Okumaktan veya ekranlara bakmaktan kaçının çünkü bu aktiviteler semptomları daha da kötüleştirebilir. Hareket halindeki bir araçtayken bakışlarınızı uzak bir noktaya odaklamak, araba tutması semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir."
"Ufuk veya uzaktaki sabit bir nesne gibi uzak bir noktaya odaklanarak görsel sisteminize sabit bir referans noktası sağlarsınız. Bu, gözleriniz ve vestibüler sisteminiz tarafından alınan bilgilerin senkronize edilmesine yardımcı olarak duyusal çatışmayı azaltır. Bu, beyninizin hareketi daha iyi anlamasına yardımcı olur ve seyahat hastalığı semptomları yaşama olasılığını azaltır."
DERİN NEFES
Bazen araba tutması sizi hazırlıksız yakalayabilir. Bu durumda derin nefes almak en iyi seçeneğiniz olabilir. Abbas, "Derin nefes almak vücudun gevşeme tepkisini harekete geçirerek parasempatik sinir sistemini tetikliyor" dedi.
"Bu yanıt, seyahat hastalığı semptomlarını kötüleştirebilecek stres ve kaygının etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Derin nefes almak, sakinlik durumunu tetikleyerek mide bulantısını, baş dönmesini ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Derin nefes alma, akciğerleri tamamen genişleten yavaş, kasıtlı nefes almayı içerir. Bu derin nefes alma, daha fazla oksijen alımına olanak tanır ve bu da genel refahı olumlu yönde etkileyebilir."
"Yeterli oksijenlenme, çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olabilir ve seyahat hastalığı semptomları yaşama olasılığını azaltabilir."
Daha aşırı durumlarda veya başka hiçbir şey işe yaramıyorsa ilaç tedavisi en iyi seçeneğiniz olabilir. Bunlar, seyahate çıkmadan önce - eğer düzenli olarak araba tutması yaşıyorsanız - ya da zaten mideniz bulanmaya başladıysa yolculuk sırasında yardımcı olabilir.