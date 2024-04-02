Araba tutmasına doğal çözüm! Mide bulantısını anında kesiyor...

ARABADA YEMEK YEMEKTEN KAÇININ

Uzun bir yolculuk planlıyorsanız, arabaya servis yemeğiyle başlamak kulağa harika gelebilir, ancak uzun vadede sorunlara neden olabilir. Abbas şöyle açıkladı: "Seyahate çıkmadan önce ağır bir yemek yemek mide aktivitesinin ve sindirimin artmasına neden olabilir."

"Bu artan aktivite, midenizi daha hassas hale getirebilir ve seyahat sırasında mide bulantısı veya rahatsızlık yaşamaya yatkın hale getirebilir. Sindirimden kaynaklanan mide hareketi ile taşıtın hareketinin birleşimi hastalık hissini yoğunlaştırabilir.