Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatmıştı! Maganda Utku’nun cezası belli oldu

Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden ve gözaltına alınan şüpheliye 22 bin 288 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.