Arabada buluştular arka koltukta öldürdüler

İSTANBUL Beylikdüzü'nde geçtiğimiz cumartesi günü polis, Adnan Menderes Mahallesi'nde bir otomobilin arka koltuğunda tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Ölen kişinin Mustafa Kemal Kayış (45) olduğu tespit edildi. Olay sırasında otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde bir süre dolaştıklarını, ikisinin bir markete gittiğini, Kayış ve şüpheli K.B'nin otomobilde yalnız kaldığını, olayın da bu esnada meydana geldiğini öne sürdü. Polis incelemesinde Kayış'ın şüphelilere borcu olduğunu tespit etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B. 'Kasten öldürme' iddiasıyla tutuklandı.