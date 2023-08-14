Arabada Klima Ne Kadar Yakar? Klima Aracın Yakıt Tüketimini Artırır Mı, Benzin Yakar Mı?

Klima, abralarda olmazsa olmaz sistemlerden biridir. Konforlu bir yolculuk süreci için yaz ya da kış döneminde klimanın açılmasına ihtiyaç duyulur. Sıcak ve soğuk modu olan klimalar, aracın istenen sıcaklıkta tutulmasını sağlar. Klimanın araç yakıt tüketimine etkisi çok merak edilir. Her kullanıcı arabada klima ne kadar yakar sorusunun cevabını merak eder. Bunun yanında klima aracın yakıt tüketimini artırır mı, benzin yakar mı gibi konular da incelenmelidir.

Arabada Klima Ne Kadar Yakar?

Arabalarda çok sayıda elektronik donanım vardır. Bu donanım elemanlarının hemen hepsi enerji ihtiyacını motordan karşılar. Klimanın ihtiyacı olan enerji de motordan gelir. Klima doğal olarak yakıt tüketimini de artıran bir donanımdır.

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarından korunmak için klima açmak gerekir. Klimanın yakıt tüketimine etkisi aracın yaşına, motor gücüne, boyutuna ve dış sıcaklığa göre değişir. Klimanın sürekli kullanımı halinde araçta 100 km'de 1-2 lt yakıt sarfiyatının artması söz konusudur.

Bazı kullanıcılar aracın camını açmanın klima kullanımına nazaran daha avantajlı olduğunu düşünür. Fakat bu durum tamamen aracın hızı ile ilgili bir durumdur. Aracın hızı 80 km'den fazla ise klima açmak cam açmaktan daha ekonomiktir. Daha düşük hızlarda cam açmanın daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yüksek hızlarda cam, aerodinamik sürtünme yaratır. Bu da doğal olarak aracın yakıt tüketimini artırır.

Klima Aracın Yakıt Tüketimini Artırır Mı?

Aracın klima sisteminin aracın yakıt tüketimine doğal olarak etkisi vardır. Klima açık iken araç daha fazla yakıt tüketir. Yakıt tüketiminde manuel ve dijital klimaların da birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Dijital klimalar aracın iç sıcaklığını belli bir seviyede sabit tutar. Manuel klimalarda ise klima sürekli çalıştığından yakıt sarfiyatı daha fazla olacaktır. Klima kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat ettiğinizde yakıt sarfiyatının nispeten daha az olduğunu göreceksiniz.