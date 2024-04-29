Arabada Motor Yağı Yeri Nerede? Araca Motor Yağı Nereden Koyulur?

Araç sahiplerinin mutlaka bilmesi gereken konulardan birisi de motor yağı ile ilgili detaylardır. Bu yağı araca nereden koyacaklarını bilmeleri yanında ne kadar koymaları gerektiği hakkında da detaylı olarak bilgi edinmeleri gerekir. Aracın performansını artıran bu yağın araca nereden takviye edildiğini bilmek özellikle yolda kalma durumlarına karşı önemlidir. Bundan dolayı arabada motor yağı nerede sorusunu araştıran kişi sayısı çok fazladır.

Arabada Motor Yağı Yeri Nerede?

Arabaların istenilen performansında çalışabilmesi için mutlaka motor yağı kullanılması gerekir. Bu yağın konulduğu yer ise aracın markasına, modeline göre farklılık gösterebilir. Motor yağı genel olarak araçların yan tarafında ve alt kısımda yer almaktadır. Bu alanda bulunan kapağın açılması gerekir. Saat yönünde çevrilen kapak açıldıktan sonra ilk olarak çubuk ile motor yağının seviyesi ölçülmelidir. Eğer istenilen düzeye değilse aracın modeline ve türüne uygun şekilde yağ takviyesi yapılmalıdır.

Araca Motor Yağı Nereden Koyulur?

Araca motor yağı bu yağın bulunduğu alanın kapak kısmı açılarak konur. Yağın kartere süzülmesi beklendikten sonra lifte kaldırılarak kriko ile yükseltilmesi gerekir. Karter tapası sökülür ve yağın boşaltılması sağlanır. Sonrasında bu tapa yerine takılır ve yağ ekleme kapağı açılır. Buradan da gerekli ekleme yapılır. Bu durum aracın yağının eskimesi durumunda yapılmaktadır. Sonrasında aracın yağ seviyesi çubuk yardımı ile ölçülür ve kapak yeniden kapatılır.