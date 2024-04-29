Arabada Silecek Suyu Yeri Nerede? Araca Silecek Suyu Nereden Koyulur?

Araba silecekleri hem camları silerken hem de su püskürtebilme özelliklerine sahiptir. Sileceklerde su kalmadıysa ya da su eklenecekse servise, ustaya gitmeye gerek yok. Arabada silecek suyu yeri nerede sorusu cevabı doğru şekilde öğrenilirse rahatlıkla silecek suyu tazelemek mümkün. Bu içerikte araca silecek suyu nereden konur sualinin ayrıntılı yanıtı bulunmaktadır.

Arabada Silecek Suyu Yeri Nerededir?



Araçların kaputunun içinde motor ve motora yardımcı ekipmanların dışında başka parçalar da yer almaktadır. Silecek suyu diğer bilinen ismiyle cam suyu da kaput içerisinde belli bir bölmeye konmaktadır. Bu bölme bütün araçlarda mavi kapakla işaret edilmektedir. Silecek suyu deposu kaputun içerisinde genellikle ön cama yakın bir konumda yer alır ve mavi kapağı vardır. Mavi kapak dikkatlice açıldıktan sonra depoya cam suyu koyulabilir.

Araçta Silecek Suyu Nereden Konur?

Cam suyu yani silecek suyuna ait depo bütün arabalarda ön kaputun içerindedir. Cam suyu deposu olarak bilinen bu bölme çoğu arabada kaput içinin ön cama yani sileceklere yakın kısmındadır. Bazı araç markalarında istisna olarak cam suyu deposu yine kaput içinde ancak farklı bir konumda olabilmektedir. Ancak silecek suyu deposu kaputun neresinde olursa olsun bütün arabalarda kapağı mavidir. Mavi kapaklı depo cam suyu için konulmuştur, silecek suyu için bu depoya su konulmaktadır.