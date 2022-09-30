Arabada Ünlem İşareti Nedir? Arabada Sarı Ünlem İşareti Ne Anlama Gelir ve Neden Yanar?

Arabalarda yanan ünlem işaretleri sarı veya kırmızı renkte karşımıza çıkar ve görüldüğünde pek çok sürücünün endişelenmesine neden olur. Çünkü arabada görülen ünlem işaretleri çoğu zaman bir arızanın habercisidir. Bu nedenle arabada ünlem işareti gören bireyler nasıl bir arıza ile karşılaştıklarını bilmelidir. Bunları bilmek için de " Arabada ünlem işareti nedir, neden yanar ve ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarını doğru bir şekilde bilmesi gerekir.

Arabada Ünlem İşareti Nedir?

Araçlarda ünlem işaretini farklı birkaç uyarı için yanabilir. Bu uyarılar şu şekildedir:

Tırtıklı Parantez İçerisinde Sarı Ünlem İşareti: Araçta yanan sarı ünlem işareti lastiklerden birinin ya da birkaçının hava basıncının düşük olduğunu gösteren bir işarettir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için lastik basınçlarını kontrol edilip ayarlanması gerekir.

Kırmızı Yuvarlak İçerisinde Kırmızı Ünlem İşareti: Aracın el freninin çekik olduğunu göstermek için kullanılan bir işarettir. Ayrıca bu ışığın yanıp sönmesi nedeni fren hidrolik sıvısının azalmasının veya fren balatalarının aşınmasının habercisi de olabilir.

Kırmızı Dişli İçerisinde Kırmızı Ünlem İşareti: Bu işaret şanzımanın aşırı ısınmış olduğunu gösterir. Bu işaret görüldüğü an araç durdurulmalı ve sonrasında biraz bekletilip tekrar çalıştırılmalıdır. Eğer sönmediyse aracın servise götürülmesi gereklidir.

Sarı Ampül İçerisinde Sarı Ünlem İşareti: Bu işaret araçta görüldüğü zaman aracın bir ya da birden fazla far, arka lamba, ışığın arızalı olduğu anlaşılmalıdır.

Kırmızı Direksiyon Yanında Kırmızı Ünlem İşareti: Bu işaret pek sık karşılaşılan bir işaret değildir. Ancak yanıp sönmeye başladığımda aracı sürmek artık güvenli değildir. İşaret hidrolik direksiyon yağının az kaldığını ya da hidrolik direksiyonun devre dışı kaldığını gösterir.

Arabada Sarı Ünlem İşareti Neden Yanar?

Araçlarda 2 adet sarı ünlem işareti bulunur. Bunlardan bir tanesi sarı ampül içerisindedir, diğeri ise tırtıklı parantez içerisindedir. İkisinin yanma nedeni birbirinden farklıdır. Sarı ampul içerisinde olan sarı ünlem işareti; aracın ışık saçan parçalarında yani; far, arka lamba gibi parçalarda sorun olduğunu gösterir. Tırtıklı parantezin içerisinde olan sarı ünlem işareti; lastiklerin basınçlarında bir problem olduğunu, basınçlarının düşük olduğunu gösterir.