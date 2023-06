Arabada Uzun Far Nasıl Yakılır? Arabada Uzun Far Göstergesi Nerede Yer Alıyor?

Arabada uzun far nasıl açılır sorusu, araç kullanımında klasik konulardan biridir. Arabada uzun far göstergesi nerede incelemesinde genellikle araçların aynı bölgesinde far çubuğunun olduğunu göreceksiniz. Aracın uzun far çubuğu, özellikle gece şartlarında emniyetli yolculuk için gerekli olan bir ekipmandır. Görüş açısının daraldığı yerlerde uzun far ile araç kullanılmalıdır. Arabada uzun far nasıl yakılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Arabada Uzun Far Nasıl Açılır?

Araçlarda kısa ve uzun olmak üzere iki farklı far modu bulunur. Gece saatlerinde kullanılan far, sürücünün en iyi şekilde yolu görmesini sağlar. Görüş açısı yetersiz olduğu zamanlarda ise sürücü uzun far ile yoluna devam etmelidir. Uzun far, sürücü bölmesinin sağ tarafında, direksiyonun hemen yanında bulunan bir çubuk kullanılarak açılır. Çubuğu kendinize çektiğinizde araç farları uzun moda geçer. Kolu tekrar kendinize çektiğinizde ise araç farları kısa moda geçecektir.

Arabada Uzun Far Göstergesi Nerede?

Araç farlarının kısa ya da uzun modda olduğu, aracın gösterge panelinden anlaşılır. Aracın farları kısa modda iken gösterge panelinde yeşil ışık yanar. Farlar uzun moda alındığında ise ışığın rengi mavi olacaktır. Aracı sürekli uzun farda kullanmak, karşıdan gelen aracın güvenliği açısından uygun değildir. Yoğun ışık huzmesi, karşıdan gelen sürücünün gözlerini alacaktır. Aynı durum, önde giden araç için de geçerlidir. Arkadaki aracın uzun farda seyrediyor olması aynadan yansıma yapacak ve sürücünün gözlerini kısmasına neden olacaktır.