Haberler Yaşam Haberleri Arabam Ne Kadar Yakar? Araba Kaç Kilometrede Ne Kadar Yakar?
Giriş Tarihi: 17.8.2023 15:41 Son Güncelleme: 17.8.2023 15:41

Arabam Ne Kadar Yakar? Araba Kaç Kilometrede Ne Kadar Yakar?

Araçlarda yakıt sarfiyatı araç sahiplerinin en çok üzerinde durduğu konudur. Tüm araç sahipleri, sahip oldukları aracın düşük yakıt sarfiyatı olmasını ister. Aracın ne kadar yakıt yaktığını ölçme konusunda kullanıcı ne yapacağını bilmeyebilir. Hâlbuki bu ölçümü yapmak basit bir matematik hesabından ibarettir. Arabam ne kadar yakar, kilometrede ne kadar yakar gibi soruların cevaplarını bilmekte fayda var.

Arabam Ne Kadar Yakar? Araba Kaç Kilometrede Ne Kadar Yakar?

Her aracın km bazlı yakıt tüketimi farklıdır. Yaşanan bu fark, araçta kullanılan teknoloji ile doğru orantılıdır. Eski model araçların daha yüksek yakıt sarfiyatına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Alınacak bir kısım basit tedbirler ile aracın yakıt tüketiminin azaltılması da mümkündür. Yapılacak birkaç basit işlem ile arabanızın ne kadar yakıt yaktığını hesaplayabilirsiniz. Bu kapsamda arabam ne kadar yakar, kilometrede ne kadar yakar gibi soruları incelemeniz gerekebilir.

Arabam Ne Kadar Yakar?

Aracınızın ne kadar yakıt sarfiyatının olduğu, arcın teknik özellikleri ile ilgili bir durumdur. Araba markalarının tamamı, yeni nesil teknoloji özelliklerini kullanarak üretilen arabalardaki yakıt tüketimini düşürmeye çalışır. Araç özellikleri incelendiğinde firmaların 100 km mesafede aracın yakıt tüketimini bilgi olarak verdiği görülür.

Kendi aracınızın ne kadar yakıt tükettiğini hesaplamak için öncelikle aracınızın yakıt deposunu tamamen doldurmanız gerekir. Depo dolu iken aracın km sayacını sıfırlamalısınız. Gideceğiniz mesafeyi tamamladıktan sonra araca tekrar yakıt almalısınız. Bu sayede aracın km'ye ne kadar yakıt harcadığını hesaplayabilirsiniz.

Araba Kaç Kilometrede Ne Kadar Yakar?

Arabanızın km bazında ne kadar yakıt harcadığının hesaplanmasını bir örnekle açıklamak istiyoruz. Aracınıza yakıt aldınız ve yakıt deposunu tamamen doldurdunuz. Depo dolu iken aracın km sayacını sıfırladınız. Araçla 200 km yol aldınız ve tekrar yakıt aldınız. Depoyu tamamen doldurdunuz ve aracınız 400 TL'lik yakıt aldı. 400/200=2 TL aracın km bazlı yakıt tüketimini gösterir.

Aracın yakıt tüketimini düşürmek için alınması gereken bir kısım basit tedbirler vardır. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirleri alabilirsiniz.

  • Aracınızın bakımını periyodik olarak yaptırın.
  • Araçta mevsim şartlarına uygun lastikler kullanın.
  • Aracı 2500-3000 devir arasında kullanmaya özen gösterin.
  • Vites değişimlerini 2500 devirde yapmaya dikkat edin.
  • Aracı çok fazla yükle kullanmayın.

EN ÇOK OKUNANLAR

Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!
İki dev birleşti
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! "Kılıçdaroğlu hayal kurmasın"
Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Doktorlar ayaklandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de ‘ateşkes’ ilanı
Adalet Bakanı...
Marmara’dan Hatay’a
ARKADAŞINA GÖNDER
Arabam Ne Kadar Yakar? Araba Kaç Kilometrede Ne Kadar Yakar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA