Arabam Ne Kadar Yakar? Araba Kaç Kilometrede Ne Kadar Yakar?

Her aracın km bazlı yakıt tüketimi farklıdır. Yaşanan bu fark, araçta kullanılan teknoloji ile doğru orantılıdır. Eski model araçların daha yüksek yakıt sarfiyatına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Alınacak bir kısım basit tedbirler ile aracın yakıt tüketiminin azaltılması da mümkündür. Yapılacak birkaç basit işlem ile arabanızın ne kadar yakıt yaktığını hesaplayabilirsiniz. Bu kapsamda arabam ne kadar yakar, kilometrede ne kadar yakar gibi soruları incelemeniz gerekebilir.

Arabam Ne Kadar Yakar?

Aracınızın ne kadar yakıt sarfiyatının olduğu, arcın teknik özellikleri ile ilgili bir durumdur. Araba markalarının tamamı, yeni nesil teknoloji özelliklerini kullanarak üretilen arabalardaki yakıt tüketimini düşürmeye çalışır. Araç özellikleri incelendiğinde firmaların 100 km mesafede aracın yakıt tüketimini bilgi olarak verdiği görülür.

Kendi aracınızın ne kadar yakıt tükettiğini hesaplamak için öncelikle aracınızın yakıt deposunu tamamen doldurmanız gerekir. Depo dolu iken aracın km sayacını sıfırlamalısınız. Gideceğiniz mesafeyi tamamladıktan sonra araca tekrar yakıt almalısınız. Bu sayede aracın km'ye ne kadar yakıt harcadığını hesaplayabilirsiniz.

Araba Kaç Kilometrede Ne Kadar Yakar?

Arabanızın km bazında ne kadar yakıt harcadığının hesaplanmasını bir örnekle açıklamak istiyoruz. Aracınıza yakıt aldınız ve yakıt deposunu tamamen doldurdunuz. Depo dolu iken aracın km sayacını sıfırladınız. Araçla 200 km yol aldınız ve tekrar yakıt aldınız. Depoyu tamamen doldurdunuz ve aracınız 400 TL'lik yakıt aldı. 400/200=2 TL aracın km bazlı yakıt tüketimini gösterir.

Aracın yakıt tüketimini düşürmek için alınması gereken bir kısım basit tedbirler vardır. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirleri alabilirsiniz.