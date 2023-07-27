Arabayı çalıştırır çalıştırmaz klima açılır mı sorusu için araştırma yapmanız oldukça önemlidir. Çünkü arabanın ısınmasıyla birlikte araç içerisinde zararlı gazlar ortaya çıkabilir. Durum böyle olunca da arabada klima ne zaman açılır bilmenizde fayda vardır. Sıcak yaz aylarında klima kullanmak sürücüler için pratik bir çözüm olsa da arabayı çalıştırır çalıştırmaz klima açılır mı öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

Arabayı Çalıştırır Çalıştırmaz Klima Açılır Mı?

Yaz mevsiminin gelip havaların ısınması ile beraber araba kullanıcıları seyahatleri sırasında sıcaklardan zorlandığı için klima kullanmayı tercih etmektedir. Araçta klima kullanmak her ne kadar sürüş konforunu arttırsa da klimayı açmadan önce bilinmesi gereken şeyler vardır. Birçok araba kullanıcısı bunaltıcı sıcak havalardan dolayı arabayı çalıştırdığı anda klimayı açmaktadır. Hatta bazı kullanıcılar klima açık olmasına rağmen arabayı çalıştırabilmektedir. Fakat böyle bir durumda yani arabayı çalıştırır çalıştırmaz klimayı açmak bazı zamanlarda tehlike yaratacağı bilinmektedir. Yaz aylarında aracın fazla ısınmasıyla birlikte benzen isimli zehirli bir gaz ortaya çıkmaktadır. Eğer aracınızı güneşe park ederseniz bu gazın miktarı artacaktır. Park edilirken camlar kapalı olarak park edildiği için araçta yine de ısı birikimi olacağından dolayı benzen daha az miktarda olsa da yine de birikecektir. Bu gaz renksiz, yanıcı, uçucudur ve bu gazın kendine özgü bir kokusu vardır. İsli alev çıkartarak kolayca tutuşur ve sağlık açısından çok tehlikelidir. Uçucu olduğundan dolayı solunması oldukça tehlikelidir. Uzun süre maruz kalınması durumunda kötü sonuçlara yol açabilir. Eğer buna el ile temas edilirse de zehirlenmeye sebep olabilir. Bu gaza maruz kalmamak için hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Özellikle aracınızı güneş alacak bir şekilde park ettiyseniz, camlar kapalı bir şekilde arabada durduğunuz zaman benzen solumaya başlarsınız. Buna maruz kalmamak için arabaya girdiğinizde camlarınızı açmak oldukça önemlidir. Tam olarak bu sebepten de arabayı çalıştırır çalıştırmaz klimayı açmak tehlikeli olabilir. Çünkü klimayı ilk olarak çalıştırdığınızda soğuk hava üflemeye başlayana kadar ilk etapta içeride bulunan ısınan havayı üfler. Yani içeride biriken benzeni üflemiş olur. Benzenin kendine has bir kokusu olsa da arabaya bindiğiniz zaman farklı bir koku almayabilirsiniz. Böyle olsa bile ilk etapta camlarınızı açın ve birkaç dakika bekledikten sonra klimayı çalıştırın. Klimayı çalıştırdıktan sonra bile pencereleri birkaç dakika daha açık tutabilirsiniz. Arabayı kullanacağınız zaman ilk yapacağınız iş camları açıp içerideki havanın dışarıya çıkmasına izin vermek olmalıdır. İçerideki hava dışarı çıktıktan sonra klimayı gönül rahatlığı ile çalıştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra motor çalıştırılmadan ya da motor ısınmadan klima açılmamalıdır. Aracınızdaki klimanın daha randımanlı iş görebilmesi için kış ayları da dahil olmak üzere ayda birkaç kez 10-15 dakika kadar çalıştırılmalıdır. Aracınızı çalıştırdıktan sonra ise klima ilk etapta düşük ayarında biraz zaman geçtikten sonra yüksek ayara alınarak çalıştırılmalıdır. Eğer arabanızın içi aşırı soğuk olursa arabadan çıkıp sıcak havayla karşılaştığınızda tansiyonunuz oynayabilir. Bu sebepten ötürü arabanızın iç sıcaklığını iyi ayarlamanız gerekmektedir. Kış boyunca uzun süre çalıştırılmayan klimalarda gaz oturması ya da gaz sızması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda zamanında kontrol edilmeyen polen filtresi, içinde biriken tozlardan dolayı klimayı çalıştırsa bile klimadan yeterli verim alamazsınız. Klimanın arabaya vereceği herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Bu sebeple de sürücüler, sürüş konforları açısından klimayı rahatlıkla kullanabilirler. Şöyle bir durum var ki, klimanın arabaya performans konusunda zarar vereceği söylenebilir. Eğer araç motorunun gücü düşükse, düşük motorlu araçlarda klima kullanıldığı zaman aracın performansını düşürmektedir. Aracın performansı düştüğü için de hızı önemli derecede etkilenecektir.