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Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:43 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:43

Araç Gösterge İşaretleri ve Anlamları - Araba İkaz Lambaları Ne Anlama Gelir, Uyarı Göstergeleri Nelerdir?

Ehliyetini yeni almış kişiler için araç gösterge işaretleri büyük önem taşır. Araç gösterge paneli işaretleri ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmak olası bir aksilik halinde önlem almayı sağlar. Motor arıza işaretleri bu anlamda çok önemlidir. Bu göstergelerde yer alan ifadeler, aracın durumu ile ilgili bilgi verir. Araba ikaz işaretleri, arıza gibi durumların erkenden fark edilmesine yarar. Araba ikaz lambaları hakkında merak edilenler…

Araç Gösterge İşaretleri ve Anlamları - Araba İkaz Lambaları Ne Anlama Gelir, Uyarı Göstergeleri Nelerdir?

Araç gösterge işaretleri bölümünde yanıp sönen ışıklar, sürücünün çeşitli durumlardan haberdar olmasını sağlar. Çoğu araba markasının ve modelinin gösterge sistemi aşağı yukarı benzerdir. Bu yüzden, araç gösterge paneli işaretleri ve anlamları genel olarak tüm araçlar için aynıdır. Motor arıza işaretleri, motorda meydana gelen problemler ile ilgili sinyal verir. Araba ikaz işaretleri arasında her biri ayrı anlamlara sahiptir. İşte araba ikaz lambaları ile ilgili detaylar…

Araç Gösterge İşaretleri ve Anlamları Nelerdir?

Yeni araç sürücüleri başta olmak üzere hemen herkes, araç gösterge işaretlerinin ne anlam ifade ettiğini merak etmiştir. Özellikle kırmızı olduğunda bu kişi için panik sebebi olabilir. Kırmızı yandığında, bu genel olarak iyiye işaret değildir. Gösterge panelindeki gösterge ışıklarının renkleri, sorunun aciliyet düzeyini ve tehlikesini gösterse de, renklerin bazen bir otomobil markasından diğerine değişebileceğine dikkat edilmelidir. Aynı sorunu gösteren bazı LED'ler, örneğin bir modelde turuncu, diğerinde kırmızı olabilir. Bu nedenle, kırmızı ışık çoğunlukla ciddi bir sorunu gösterse de, ufak farklar olabileceği göz ardı etmemek gerekir.

  • Yağ basıncı ikaz ışıkları: Yağ basıncının düştüğünü söyler.
  • Hararet ikaz ışıkları: Motor sıcaklığının fazla yükseldiğini gösterir.
  • Akü sistemi ikaz ışıkları: Aküde meydana gelen arızaya dikkat çeker.
  • Fren ikaz ışıkları: Fren sistemindeki bir sızıntıya veya arızaya işarettir.
  • Lastik basınç ikaz ışıkları: Lastik basıncının düştüğünün habercisidir.
  • ESC/ESP ikaz ışıkları: Denge kontrol sisteminin devre dışı olduğu anlamına gelir.
  • Direksiyon kilidi ikaz ışıkları: Direksiyonun kilitli ve hareket edemediğinin işaretidir.
  • Dorse çeki demiri ikaz ışıkları: Römork veya dorse kilidinin açık olduğunu söyler.
  • Servis arıza ikaz ışıkları: Kilometre bakımının yapılması gerektiğine dair uyarır.
  • Yan hava yastığı ikaz ışıkları: Hava yastıklarında meydana gelen arızayı gösterir.
  • Direksiyon ikaz ışıkları: Elektrik destekli direksiyon sistemindeki arıza hakkında uyarır.
  • Fren pedalı ikaz ışıkları: Fren pedalına basılması gereken durumlarda haber verir.
  • Park freni ikaz ışıkları: Vitesin park frenine getirildiğini söyler.
  • Bilgi ikaz ışıkları: Çeşitli durumlar hakkında bilgi verir.
  • Buzlanma ikaz ışıkları: Yolun buzlandığını veya buzlanmış olabileceği konusunda uyarır.
  • Yakıt kapağı ikaz ışıkları: Yakıt kapağının açık olduğu konusunda uyarır.
  • Çekiş kontrolü ikaz ışıkları: Çekiş kontrolünde meydana gelen sorunları haber verir.
  • Elektrikli park freni ikaz ışıkları: Elektrikli park freninde arıza olduğun işaretidir.
  • Takip mesafesi ikaz ışıkları: Takip mesafesinin güvenli sınırı aştığının göstergesidir.
  • Tıkanmış hava filtresi ikaz ışıkları: Motora giden hava akışının azaldığını söyler.
  • Çocuk Güvenlik kilidi ikaz ışıkları: Çocuk güvenlik kilidinin açık olup olmadığının habercisidir.
  • Katalitik konvertör ikaz ışıkları: Katalitik konvertördeki bir arızaya dikkat çeker.
  • Fren hidroliği ikaz ışıkları: Fren hidrolik seviyesinin olması gerekenin altında olduğunu gösterir.
  • Fren balatası ikaz ışıkları: Fren balatalarının aşındığını söyler.
  • Fren lambası ikaz ışığı: Fren lambalarından birinin çalışmadığını ifade eder.
  • Otomatik vites ikaz ışıkları: Şanzıman sistemindeki arızanın habercisidir.
  • ABS ikaz ışıkları: ABS sisteminde bir sorun olduğunu bildirir.
  • 4WD ikaz ışığı: 4WD sistemindeki arızayı haber verir.
  • Hava yastığı ikaz ışığı: Hava yastığı sistemindeki bir problemi haber verir.
  • Hava yastığı devre dışı ikaz ışığı: Hava yastığı sisteminin etkin olmadığının işaretidir.
  • Süspansiyon amortisörü ikaz ışığı: Yetkili servise başvurmak gerektiğini söyler.
  • Hava süspansiyonu ikaz ışığı: Hava süspansiyonundaki bir probleme dikkat çeker.
  • Kısa far ikaz ışığı: Kısa farların açık olduğuna dair bir uyarıdır.
  • Uzun far ikaz ışığı: Uzun farların açık olduğunu söyler.
  • Far seviyesi ikaz ışığı: Far seviyesi kontrol sisteminin arızalandığına dair bilgi verir.
  • Ön sis lambası ikaz ışığı: Ön sis lambasının açık kalması hakkında uyarır.
  • Arka sis ikaz ışığı: Arka sis lambasının açık olduğunu söyler.
  • Yağmur ve ışık ikaz ışığı: Yağmur ve ışık sensörünün etkin olması hakkında bilgilendirir.
  • Otomatik uzun far ikaz ışığı: Uzun hüzmeli farların açıldığı hakkında bilgilendirir.
  • Adaptif far ikaz ışığı: Uzun kısa far geçişlerini araç kendisi yapmaya başlar.
  • Dış aydınlatma ikaz ışığı: Aracın dışındaki ışıklardan birinin arızalı olduğunu söyler.
  • Ön cam buğu ikaz ışıkları: Ön cam buz çözücüsünün etkinleştirildiğini haber verir.
  • Ön cam yıkama sıvı ikaz ışığı: Ön cam yıkama suyuna su ilave edilmesi gerektiği konusunda uyarır.
  • Arka cam buğu ikaz ışığı: Arka camdaki buğuyu çözmeye yarayan rezistansın çalıştığını haber verir.
  • Düşük yakıt ikaz ışığı: Yakıtın bitmeye yakın olduğunu söyler.
  • Anahtar araçta değil: Anahtarın araç içinde olmadığının işaretidir. (Bu anahtarsız giriş sistemi olan araçlarda geçerlidir.)
  • Açık kaput ikaz ışığı: Kaputun iyi kapatılmadığını haber verir.
  • Fan: Havalandırma fanının aktif olması hakkında uyarır.
  • Açık kapı ikaz ışıkları: Bir kapının veya daha fazlasının iyi kapatılmadığını söyler.
  • Araç içi hava sirkülasyonu ikaz ışığı: Aracın havalandırma sisteminde hava sirkülasyonu olduğu konusunda ikaz eder.
  • Arka spoiler ikaz ışığı: Arkada bulunan rüzgarlık sisteminin arızalandığı konusunda uyarır.
  • Otomatik park pilotu ikaz ışığı: Park pilotu asistanının çalıştığını bildirir.
  • Şerit kalkış ikaz ışığı: Sinyal verilmeden yapılan şerit değişikliği sırasında yanar.
  • Şerit yardımı ikaz ışığı: Şerit destek sisteminin aktif olduğunu gösterir.
  • Düşük anahtar pili ikaz ışığı: Araç anahtarının pilinin azaldığına dair uyarır.
  • Kontak anahtarı ikaz ışığı: Anahtar veya anahtar sistemindeki arızanın habercisidir.
  • Yokuş iniş kontrolü ikaz ışığı: Kontrolü kaybetmeden yokuş aşağı inmeyi sağlayan sistemin aktifliğini gösterir.
  • İleri çarpışma ikaz ışığı: Çarpışma halinde yanan ışıktır.
  • ECO mod ikaz ışığı: Ekonomik modun açık olduğunu söyler.
  • Hız sabitleyici ikaz ışığı: Hız sabitleme sisteminin açık olduğunu bildirir.
  • Çatı ikaz ışığı: Cabrio araçların üst tavanının açılıp kapandığını gösterir. Eğer bir arıza varsa sürekli yanar.
  • Fren tutma ikaz ışığı: Fren tutma sisteminde bir arıza olup olmadığını gösterir.
  • Kör nokta ikaz ışığı: Kör noktada bir araç varsa bu ışık yanar.
  • Otomatik ön cam silme ikaz ışığı: Ön cam sileceklerinin otomatik modda olduğunu haber verir.
  • Acil durum fren sistemi ikaz ışığı: Acil durum sensörünün çalışmasını engelleyecek bir durum olduğunda ışık yanar.
  • Adaptif hız sabitleyici ikaz ışığı: Adaptif hız sabitleyicinin açık olduğunu söyler.
  • Kış modu ikaz ışığı: Aracın kış modunda kullanıldığını bildirir.
  • Hız sınırlayıcı ikaz ışığı: Hız sınırlandırıcı fonksiyon açıkken ışık yanmaya başlar.
  • Kızdırma bujisi ikaz ışığı: Kızdırma bujilerinin ısısının yükseldiğini ve motorun durdurulması gerektiğini söyler.
  • Yakıt filtresi ikaz ışığı: Dizel yakıtın fazla olduğunu ve motoru korumak için boşaltılması gerektiğini söyler.
  • Egzoz sıvısı ikaz ışığı: Dizel egzoz sıvısı deposunun düşük seviyede olduğunu gösterir.
  • Su sıvısı filtresi ikaz ışığı: Yakıt filtresindeki suyun en üst noktaya ulaştığını ve boşaltılması gerektiğini ifade eder.

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Araç Gösterge İşaretleri ve Anlamları - Araba İkaz Lambaları Ne Anlama Gelir, Uyarı Göstergeleri Nelerdir?
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