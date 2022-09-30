Araç Gösterge İşaretleri ve Anlamları - Araba İkaz Lambaları Ne Anlama Gelir, Uyarı Göstergeleri Nelerdir?

Araç gösterge işaretleri bölümünde yanıp sönen ışıklar, sürücünün çeşitli durumlardan haberdar olmasını sağlar. Çoğu araba markasının ve modelinin gösterge sistemi aşağı yukarı benzerdir. Bu yüzden, araç gösterge paneli işaretleri ve anlamları genel olarak tüm araçlar için aynıdır. Motor arıza işaretleri, motorda meydana gelen problemler ile ilgili sinyal verir. Araba ikaz işaretleri arasında her biri ayrı anlamlara sahiptir. İşte araba ikaz lambaları ile ilgili detaylar…

Araç Gösterge İşaretleri ve Anlamları Nelerdir?

Yeni araç sürücüleri başta olmak üzere hemen herkes, araç gösterge işaretlerinin ne anlam ifade ettiğini merak etmiştir. Özellikle kırmızı olduğunda bu kişi için panik sebebi olabilir. Kırmızı yandığında, bu genel olarak iyiye işaret değildir. Gösterge panelindeki gösterge ışıklarının renkleri, sorunun aciliyet düzeyini ve tehlikesini gösterse de, renklerin bazen bir otomobil markasından diğerine değişebileceğine dikkat edilmelidir. Aynı sorunu gösteren bazı LED'ler, örneğin bir modelde turuncu, diğerinde kırmızı olabilir. Bu nedenle, kırmızı ışık çoğunlukla ciddi bir sorunu gösterse de, ufak farklar olabileceği göz ardı etmemek gerekir.